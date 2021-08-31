Посольство Беларуси в РФ опровергло сообщения о подписании союзных программ 9 сентября

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В посольстве Беларуси в России категорически опровергли сообщения со ссылкой на посла Владимира Семашко о подписании союзных программ на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 сентября.

В посольстве заявили, что на встрече глав государств будут обсуждаться белорусско-российские отношения, в том числе тематика развития Союзного государства. При этом в посольстве указали, что многие российские СМИ дали искаженную информацию со ссылкой на посла.

В посольстве еще раз подчеркнули, что в выступлении посла о подписании союзных программ главами государств на встрече в Москве не было речи.
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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Россия. интеграция Персона: Владимир Семашко Владимир Путин

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