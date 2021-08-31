Сотрудники ГАИ задержали водителя в виде героя «Аватара»

Внимание инспекторов отдела ГАИ Центрального РУВД столицы привлек автомобиль «Рено», двигавшийся по проспекту Независимости. За рулем иномарки находился двойник героя кинофильма «Аватар».

При проверке документов выяснилось, что легковушкой управляет 31-летний мужчина, сообщили в ГАИ. Как пояснил водитель, столь необычный облик он приобрел специально для участия в конкурсе необычных костюмов на корпоративной вечеринке.

Помимо необычного грима автолюбитель был пьян. При проведении освидетельствования в его организме обнаружено 1,92 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.