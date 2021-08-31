Сотрудники ГАИ задержали водителя в виде героя «Аватара»

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Внимание инспекторов отдела ГАИ Центрального РУВД столицы привлек автомобиль «Рено», двигавшийся по проспекту Независимости. За рулем иномарки находился двойник героя кинофильма «Аватар».

При проверке документов выяснилось, что легковушкой управляет 31-летний мужчина, сообщили в ГАИ. Как пояснил водитель, столь необычный облик он приобрел специально для участия в конкурсе необычных костюмов на корпоративной вечеринке.

Помимо необычного грима автолюбитель был пьян. При проведении освидетельствования в его организме обнаружено 1,92 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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Тэги: пьянство за рулем

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