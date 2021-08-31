Верховный суд постановил ликвидировать общественное объединение «Экодом»

Верховный суд 31 августа постановил ликвидировать республиканское общественное объединение «Экодом», сообщила основательница организации Ирина Сухий в «Фейсбуке».

Фото: Еcohome-ngo.by

Судья также постановила взыскать с организации 87 рублей судебных издержек.

Иск о ликвидации «Экодома» подало Министерство юстиции на основании вынесенных предупреждений. Организация пыталась обжаловать предупреждения, однако Верховный суд оставил их в силе.

«Экодом» — старейшая в Беларуси экологическая организация. 25 лет она продвигает идеи устойчивого развития, занимается защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской конвенции в Беларуси. «Экодом» также наблюдал за ходом строительства Белорусской АЭС и готовил экспертные замечания.