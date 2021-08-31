Посол Семашко: Беларусь и Россия подпишут программу общей интеграции на заседании союзного правительства 10 сентября в Минске

Беларусь и Россия подпишут программу общей интеграции на заседании Совета министров Союзного государства 10 сентября, заявил журналистам 31 августа в Воронеже белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

«10 сентября состоится заседание союзного правительства Беларуси и России в Минске, которое будут вести премьер-министры двух стран. Там ожидается подписание программы общей интеграции», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Семашко, эта программа «требует актуализации» в связи с последними международными событиями. «8 декабря 1999 года было подписано два документа — о создании Союзного государства и программа реализации этого договора, — пояснил он. — Так вот, договор никто не трогает, остается все в силе, как есть. А программа требует актуализации, потому что много всего появилось: вы под санкциями, мы под санкциями, рецессия была, сейчас и коронавирус появился».

«Поэтому три года мы к этому шли, подходили к этому в два приема. Сегодня констатируется, что из 28 карт 27 карт полностью согласованы, одна остается для обсуждения, и, может быть, этот вопрос тоже будет снят 9 сентября [на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве]», — добавил посол.

Ранее ТАСС со ссылкой на Семашко сообщил, что на встрече Лукашенко и Путина 9 сентября в Москве « будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции». Однако впоследствии его высказывание на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым 31 августа было откорректировано.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна по газу. Последнюю, я думаю, мы седьмого числа дожмем, уже девятого числа президенты встречаются в Москве, где обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции» — так звучит исправленная цитата посла Беларуси в РФ.

Как сообщалось, 30 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что визит Лукашенко в Москву ожидается в первой декаде сентября. Позже в тот же день неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» сообщил о предстоящей встрече с Путиным в Москве 9 сентября. Указывалось, что стороны обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международную проблематику.

С начала года Лукашенко четырежды встречался с Путиным, в последний раз — 13 июля в Санкт-Петербурге.