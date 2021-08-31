Дефицит республиканского бюджета за месяц сократился более чем на миллиард рублей

Республиканский бюджет за январь—июль 2021 года исполнен с дефицитом в размере 0,5 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

Напомним, по итогам полугодия республиканский бюджет был исполнен с дефицитом 1,6 млрд рублей. Таким образом, за месяц размер превышения расходов над доходами сократился на 1,1 млрд рублей.

По данным Минфина, доходы республиканского бюджета за январь—июль составили 15,9 млрд рублей, или 66,4% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 8,9 млрд рублей, или 64,1%. Налога на прибыль поступило 2,9 млрд рублей, или 85,3%. Акцизы поступили в сумме 2,0 млрд рублей, или 60,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,8 млрд рублей, или 70,5% уточненного годового плана.

На 1 августа 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 231,6 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 16,4 млрд рублей, или 54,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,7 млрд рублей (50,3%), на финансирование национальной экономики— 3,7 млрд рублей (55,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 12,1 млрд рублей (60,5%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,07 млрд рублей, или 57,9% утвержденного годового плана. Расходы фонда — 10,85 млрд рублей, или 57,7%. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения — 0,22 млрд рублей.

По мнению финансовых аналитиков, на столь значимое сокращение дефицита бюджета повлиял сезонный фактор — уплата предприятиями НДС и налога на прибыль за полугодие и второй квартал. Эти налоговые отчисления составляют основную статью доходов бюджета.

Следует отметить, что изначально республиканский бюджет на 2021 год был сформирован с дефицитом 4 млрд рублей, однако в первые месяцы года Минфин уточнил его размер в сторону увеличения. Сейчас размер прогнозируемого превышения расходов над доходами оценивается в 6 млрд рублей.

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