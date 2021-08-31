Microsoft назвала дату выхода Windows 11
Операционная система появится на рынке 5 октября текущего года. Ожидается, что бесплатные обновления будут доступны для всех гаджетов в 2022 году.
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«Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно. Вы также можете проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, перейдя в "Параметры" и выбрав пункт "Проверить наличие обновлений"», — указано в сообщении.
Создатели отмечают, что Windows 11 — это самая инклюзивная версия ОС. В ней улучшены возможности цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.