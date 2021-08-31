Microsoft назвала дату выхода Windows 11

Операционная система появится на рынке 5 октября текущего года. Ожидается, что бесплатные обновления будут доступны для всех гаджетов в 2022 году.

Фото: microsoft.com

В корпоративном блоге отмечается , что бесплатное обновление до ОС будет поэтапным. Сначала оно будет доступно только для новых устройств, а потом для уже существующих. При этом учитываться будет соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, которые влияют на процесс обновления.

«Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно. Вы также можете проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, перейдя в "Параметры" и выбрав пункт "Проверить наличие обновлений"», — указано в сообщении.

Создатели отмечают, что Windows 11 — это самая инклюзивная версия ОС. В ней улучшены возможности цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.