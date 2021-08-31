Азербайджан и Молдова присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19»

Лаборатории Азербайджана и Молдовы присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19».

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Сдать ПЦР-тест для получения QR-кода уже можно в 30 пунктах забора биоматериала в Азербайджане и в 5 пунктах в Молдове. Подробный и актуальный перечень ближайших организаций доступен пользователям в приложении.

«Путешествую без COVID-19» доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Всего к приложению подключены 2570 пунктов забора биоматериала: 80 — в Армении, 69 — в Беларуси, 1436 — в России, 525 — в Казахстане, 183 — в Кыргызстане, 100 — в Таджикистане, 142 — в Узбекистане.

На данный момент «Путешествую без COVID-19» в обязательном порядке используется для въезда в Россию из стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

С 1 сентября использование приложения становится обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.