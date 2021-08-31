Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №495 от 30 августа 2021 года, указано на Национальный правовом интернет-портале.

Согласно документу ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — 64,6 доллараза 1 т (ранее — 67,8), прямогонный бензин — 35,5 доллара за 1 т (ранее — 37,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — 19,3 доллара за 1 т (ранее — 20,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 августа. Тогда они повышались.