«Огромное спасибо вам за поддержку». Андрей Стась от лица сборной поздравил Лукашенко с днем рождения

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Игрок сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась во время олимпийской квалификации в Братиславе от лица команды поздравил Александра Лукашенко с днем рождения.

Видео поздравления опубликовал ютьюб-канал ФХБ.

 

 

«Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам всего самого хорошего. Прежде всего, крепкого здоровья — вам, вашим близким, вашей семье. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, мы ее ощущаем, мы чувствуем, что вы для нас делаете.

К сожалению, у нас не получилось выполнить поставленную задачу, но я уверен, что этот турнир пойдет нам на пользу. Мы сделали шаг вперед. Я верю, что белорусский хоккей будет развиваться, все будет только лучше и лучше», — сказал Стась.

 

 

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Тэги: день рождения Лукашенко хоккей-сборная Персона: Андрей Стась Александр Лукашенко

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