Правительство Польши намерено просить президента ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Правительство Польши подготовило постановление с запросом к президенту Анджею Дуде о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Фото: Погранслужба Подляшья (Podlaska Straż Graniczna)

«На границе с Беларусью до сих пор кризисная ситуация из-за того, что режим Лукашенко решил доставлять в Беларусь людей в основном из Ирака, а затем выдавливать их на территорию Литвы, Латвии и Польши. Вот почему сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и части Люблинского воеводств», — заявил глава польского правительства.

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски уточнил, что чрезвычайное положение и сопутствующие ему ограничения в Подляском воеводстве коснутся 115 населенных пунктов, в Люблинском — 68.

Помимо ситуации с мигрантами, по словам Каминьского, чрезвычайное положение необходимо из-за учений «Запад-2021» на белорусской территории, во время которых «будет много опасных людей с оружием».

Пограничная служба Польши сообщила в «Твиттере» , что за минувшие сутки зафиксировала 50 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Задержали 21 человека, в их числе граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Египта, Ливана, Армении.