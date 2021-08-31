В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» прошел обыск

В общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) 31 августа прошел обыск. Эту информацию БелаПАН подтвердили в АПБ.

Как отметили представители организации, никто из сотрудников не задержан, при обыске были изъяты копии документов.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — крупнейшая природоохранная организация Беларуси, более 20 лет ведет работу по охране птиц и сохранению биоразнообразия в стране.

По данным Центра правовой трансформации (Lawtrend) и Офиса европейской экспертизы и коммуникации, в 2021 году в Беларуси уже ликвидированы или находятся в процессе ликвидации более 160 некоммерческих организаций.