В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» прошел обыск

/ Общество
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В общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) 31 августа прошел обыск. Эту информацию БелаПАН подтвердили в АПБ.

Как отметили представители организации, никто из сотрудников не задержан, при обыске были изъяты копии документов.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — крупнейшая природоохранная организация Беларуси, более 20 лет ведет работу по охране птиц и сохранению биоразнообразия в стране.

По данным Центра правовой трансформации (Lawtrend) и Офиса европейской экспертизы и коммуникации, в 2021 году в Беларуси уже ликвидированы или находятся в процессе ликвидации более 160 некоммерческих организаций.

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: АПБ обыск

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