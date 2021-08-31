За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1168 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1168 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, скончались 12 человек. Выздоровели 1026 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1058 новых случаев ковида, 29 августа — 1405, 28-го — 1636, 27-го — 1862, 26-го — 1551, 25-го — 1357.

Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев, напоминает БелаПАН.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 481 532 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 474 300 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерло 3780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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По информации Минздрава, более 1,63 млн белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1,35 млн уже завершили курс вакцинации.