Спасатели сняли с крыши девятилетнюю девочку в Гродно

Днем 31 августа в службу 101 поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного дома по улице Будёного в Гродно находится ребенок.

Фото: МЧС

К месту вызова незамедлительно направились подразделения спасателей, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники милиции, сообщает пресс-служба МЧС.

На краю скатной кровли сидела девятилетняя девочка. Бойцы МЧС развернули «Куб жизни» и выдвинули автолестницу. К этому моменту с малышкой установила словесный контакт врач-педиатр Наталья Зайцева. Женщина вместе со спасателями поднялась по автолестнице. После уговоров девочка подпустила к себе бойцов МЧС и согласилась спуститься вниз.

Ребенка передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.