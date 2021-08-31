Спасатели сняли с крыши девятилетнюю девочку в Гродно

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Днем 31 августа в службу 101 поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного дома по улице Будёного в Гродно находится ребенок.

Фото: МЧС

К месту вызова незамедлительно направились подразделения спасателей, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники милиции, сообщает пресс-служба МЧС.

На краю скатной кровли сидела девятилетняя девочка. Бойцы МЧС развернули «Куб жизни» и выдвинули автолестницу. К этому моменту с малышкой установила словесный контакт врач-педиатр Наталья Зайцева. Женщина вместе со спасателями поднялась по автолестнице. После уговоров девочка подпустила к себе бойцов МЧС и согласилась спуститься вниз.

Ребенка передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

 

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Тэги: МЧС спасение ребенка Персона: Наталья Зайцева Город: Гродно

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