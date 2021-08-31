Генпрокуратура прекратила производство в отношении четырех сотрудников «Пресс-клуба»

Генеральная прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников «Пресс-клуба» Юлии и Петра Слуцких, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского.

Юлию Слуцкую обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, остальных — в оказании ей пособничества.

Как сообщила Генпрокуратура, дело прекращено на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса, то есть «в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем».

«В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере», — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что КПУ «Журналистская мастерская Пресс-клуб» арендовало помещения, которые находились в государственной собственности, при этом использовало упрощенную систему налогообложения. С июня 2016 года по декабрь 2019-го учреждение предоставляло эти помещения в возмездное пользование иным лицам, что лишает его льготных условий.

«Слуцкая Ю.В. являлась учредителем и фактическим руководителем КПУ “Журналистская мастерская Пресс-клуб”, контролировала результаты его финансово-хозяйственной деятельности. По ее указанию в бухгалтерский учет помещались заведомо недостоверные сведения об оказании услуг по организации и проведению мероприятий для клиентов», — утверждали в Генпрокуратуре.

По ее версии, при пособничестве Слуцкого, Шарко и Ольшевского «она извлекла доход, при этом сокрыла фактические обстоятельства его получения от налоговых органов и продолжила применение упрощенной системы налогообложения». Общая сумма неуплаченных налогов превысила 110 тыс. рублей.

Основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и их коллеги Сергей Ольшевский и Алла Шарко вышли на свободу 19 августа, они написали прошение о помиловании, напоминает БелаПАН.

23 августа был освобожден бывший оператор Белтелерадиокомпании Денис Соколовский, также задержанный по делу «Пресс-клуба».

За решеткой остается только один фигурант дела — бывшая журналистка Белтелерадиокомпании, член Координационного совета Ксения Луцкина. Как сообщила в интервью Deutsche Welle Юлия Слуцкая, Луцкина отказалась писать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виноватой.

У Луцкиной проблемы со здоровьем. В 2012 году она перенесла операцию на головном мозге — удаление множественных очагов опухоли, поэтому нуждается в постоянном медицинском наблюдении. За восемь месяцев в СИЗО ее самочувствие стало ухудшаться.