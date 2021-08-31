Минчанке дали два года «домашней химии» за комментарий о помощнице прокурора Касьянчик

В суде Первомайского района Минска рассмотрели очередное дело по статье 369 УК за оскорбление помощницы прокурора Фрунзенского района столицы Алины Касьянчик.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, 31 августа судья Анастасия Лейковская приговорила 43-летнего бухгалтера Юлию Куксу к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»). Также у нее конфисковали телефон.

Женщину обвинили в том, что она оставила оскорбительный комментарий в отношении Касьянчик в телеграм-чате под сообщением о приговоре за надпись на асфальте «Не забудем! Не простим!».

По версии обвинения, таким образом она «выставила Касьянчик в глазах общественности в унизительном положении».

На суде Кукса вину признала, раскаялась и пояснила, что оставила комментарий, так как была возмущена строгим приговором за нанесение надписи возле станции метро «Пушкинская». По словам Юлии, два года колонии — слишком большое наказание за такой поступок.

Куксу задержали 14 апреля сотрудники ГУБОПиК МВД, когда она шла на работу.

По информации правозащитников, потерпевшая Касьянчик на процессе заявила, что комментарий ей показал следователь. Она «сочла его оскорбительным, и не понимает, как женщина, которая ровесница ее родителей, могла так написать».

На суде Касьянчик заявила, что не верит в раскаяние Куксы и считает ее извинение формальным. Она подчеркнула, что ей «были причинены нравственные страдания, подрыв ее авторитета и подрыв авторитета всей системы», но гражданский иск подавать не стала.

Касьянчик попросила прокурора при назначении наказания не лишать Куксу свободы и не изолировать от общества.

Обвиняемая на суде сказала, что посещала все уличные марши и осталась сторонницей экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико.

23-летняя Алина Касьянчик известна как гособвинитель по делу журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых приговорили к двум годам колонии за стрим с минской «площади Перемен» осенью прошлого года. Помощница прокурора также упоминается в деле минчанки Ольги Синелевой — женщина отказалась сдавать Касьянчик квартиру и получила за «нарушение равноправия граждан» два года домашней «химии».

Недавно Касьянчик получила благодарность Лукашенко за «многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью».

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