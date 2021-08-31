Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку будет оглашен 6 сентября в 12 часов, сообщил телеграм-канал Виктора Бабарико.

Отмечается, что это единственная открытая часть закрытого процесса. «Сегодня — 17-й день заседания, завершились прения сторон, Маша и Макс выступили с последним словом», — говорится в сообщении.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Колесниковой и юристом штаба Знаком начался 4 августа. Дело рассматривает Минский областной суд в здании суда Минского района. Процесс ведет судья Сергей Епихов.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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