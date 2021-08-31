Новым президентом Эстонии стал директор музея Алар Карис

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На президентских выборах в Эстонии победил Алар Карис, за которого отдали голоса большинство депутатов парламента, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Фото: uudis.net

Директор Эстонского национального музея Алар Карис ко второму туру остался единственным кандидатом на пост президента страны. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены).

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. Окончил Эстонскую сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах. С 1999 года — профессор Тартуского университета, в 2007-2012 годах был его ректором, а до этого четыре года руководил Эстонским университетом естественных наук. В октябре 2017-го Кариса избрали директором Национального музея.
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Тэги: Эстония Персона: Алар Карис Город: Таллинн

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