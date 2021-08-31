Светлана Тихановская совершает рабочий визит в Словению

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская с 31 августа по 3 сентября находится с рабочим визитом в Словении.

Источник: t.me/tsikhanouskaya

Как сообщает пресс-служба Тихановской, она примет участие в Стратегическом форуме в городе Блед, где планирует поднять две важные темы: дальнейшее участие Беларуси в Восточном партнерстве (ранее белорусские власти заявили о том, что Беларусь не будет участвовать в этой инициативе — ред.) и помощь Евросоюза для Беларуси, передает БелаПАН.

Ожидается, что на форуме выступят президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европарламента Давид Сассоли, а также главы государств и правительств разных стран.

В ходе визита у Тихановской также запланированы встречи с премьер-министром Словении Янезом Яншой, премьер-министром Албании Эди Рамой, министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и другими высокопоставленными чиновниками.

В мае 2021 года Тихановская уже посещала Словению. Как отмечает пресс-служба Тихановской, после проведенных переговоров «Словения лишила статуса почетного консула Янеза Шкрабеца, который занимался бизнесом с режимом и помогал обходить санкции».

«С 1 июля Словения председательствует в Евросоюзе, и все это время поддерживает тему Беларуси в ЕС», — говорится в сообщении.

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