Госдолг Беларуси составляет более трети ВВП

Государственный долг Беларуси уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,6%, и на 1 августа составил 57,4 млрд рублей, или 36,2% ВВП, сообщает Министерство финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 августа составил 18,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе—июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 936,3 млн долларов США: 764,4 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 134,1 млн долларов — МБРР; 20,0 млн долларов — Фонда международного развития ОПЕК; 14,9 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 2,9 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

Погашение внешнего государственного долга в январе—июле составило 1 млрд 155,6 млн долларов США: 450,2 млн долларов направлено правительству и банкам Российской Федерации; 403,1 млн долларов — банкам Китая; 238,5 млн долларов — ЕФСР; 59,9 млн долларов — МБРР; 3,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

По данным Минфина, внутренний государственный долг на 1 августа 2021 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе—июле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,1 млн долларов США и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 26,1 млн долларов США и 92,2 млн рублей.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, госдолг Беларуси (с учетом предоставленных госгарантий) за 2021 год вырастет с 48,4% до 51,7% ВВП, в 2022-м — до 53,3% ВВП, а в 2025 году достигнет 60,3% ВВП.

Согласно данным Fitch, которые основаны на сведениях Министерства финансов, в 2021 году платежи Беларуси по госдолгу составят около 3,6 млрд долларов, в 2022-м она должна вернуть кредиторам 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 4,1 млрд, в 2024-м — 3,3 млрд, в 2025-м — 3,1 млрд долларов.

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать госдолг на уровне не более 40% к ВВП.