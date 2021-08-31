Школьникам расскажут о правах человека на новом факультативе

Минобразования решило робьразование, школаассказать школьникам, как защищать свои права и ценить родной край.

Новую учебную программу факультативных занятий «Будущее начинается сегодня» утвердило Минобразования. Этот факультатив для 4–8 классов рассчитан на три года обучения.

Факультатив, по мнению чиновников, необходим для того, чтобы «сформировать основы культуры прав человека», «создать условия для пробуждения интереса к настоящему и прошлому родного края, способности ценить историческое и культурное наследие, любоваться и дорожить своеобразием и красотой родной природы; развить ценностное отношение к малой родине и личной причастности к ее судьбе».

На учебном курсе школьникам расскажут о правах правах человека, кибербуллинге и гендерном равенстве, познакомят с основными законами о правах ребенка, семье и браке.

Факультатив призван сформировать:

– представления о правах человека;

– ценностное отношение к себе и другим людям на основе признания достоинства каждого;

– опыт критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);

– мотивацию к соблюдению и продвижению прав человека в школе, семье и социуме.

Предполагается, что преподаватели на факультативе расскажут школьникам о лицах, группах и движениях в Беларуси и мире, которые внесли вклад в отстаивание и защиту прав человека.

Факультатив содержит примерный план тем. В их числе такие занятия, как «Я — ребенок, я — человек, я — гражданин», «Какой я? Какие мы?», «Если права человека нарушаются…», «Что значит «быть милосердным» и кому нужна особая поддержка?».