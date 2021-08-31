Школьникам расскажут о правах человека на новом факультативе
Минобразования решило робьразование, школаассказать школьникам, как защищать свои права и ценить родной край.
Новую учебную программу факультативных занятий «Будущее начинается сегодня»
Факультатив, по мнению чиновников, необходим для того, чтобы «сформировать основы культуры прав человека», «создать условия для пробуждения интереса к настоящему и прошлому родного края, способности ценить историческое и культурное наследие, любоваться и дорожить своеобразием и красотой родной природы; развить ценностное отношение к малой родине и личной причастности к ее судьбе».
На учебном курсе школьникам расскажут о правах правах человека, кибербуллинге и гендерном равенстве, познакомят с основными законами о правах ребенка, семье и браке.
Факультатив призван сформировать:
– представления о правах человека;
– ценностное отношение к себе и другим людям на основе признания достоинства каждого;
– опыт критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);
– мотивацию к соблюдению и продвижению прав человека в школе, семье и социуме.
Предполагается, что преподаватели на факультативе расскажут школьникам о лицах, группах и движениях в Беларуси и мире, которые внесли вклад в отстаивание и защиту прав человека.
Факультатив содержит примерный план тем. В их числе такие занятия, как «Я — ребенок, я — человек, я — гражданин», «Какой я? Какие мы?», «Если права человека нарушаются…», «Что значит «быть милосердным» и кому нужна особая поддержка?».