Доллар теряет на открытии последних летних торгов

Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов 31 августа.

Доллар теряет 9,0019 пункта и торгуется на отметке 2,505 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты растут:

евро на 0,0021 пункта — 2,9608 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0091 пункта — 3,4169 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что банки установили 31 августа новые курсы валют в своих обменниках.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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