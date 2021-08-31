Доллар теряет на открытии последних летних торгов
Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов 31 августа.
Доллар теряет 9,0019 пункта и торгуется на отметке 2,505 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты растут:
- евро на 0,0021 пункта — 2,9608 белорусского рубля;
- российский рубль на 0,0091 пункта — 3,4169 белорусского рубля.
Ранее сообщалось, что банки
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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