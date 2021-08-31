Журналистку Татьяну Смоткину оштрафовали на 870 рублей

Журналист-фрилансер из Глубокого (Витебская область) Татьяна Смоткина наказана штрафом в 870 рублей за «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ». Об этом сообщает baj.by

Заседание суда Глубокского района проходило 27 августа при отсутствии журналистки, так как она находится в отпуске за границей. Дело вела Людмила Ващенко.

Как сообщается, основанием для административного преследования стало аудиоинтервью для «Беларускага Радыё Рацыя» с глубокским фитнес-тренером и общественным активистом Александром Шарабайко.

Протокол на Татьяну составил сотрудник Глубокского РОВД Сергей Цырбан. Журналистку обвинили в нарушении закона о СМИ и привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 23.5 КоАП.

Шарабайко, как свидетеля по делу, в суд не вызывали.

Поскольку Смоткина не смогла присутствовать на слушании, она попросила прислать мотивировочную часть постановления суда по электронной почте, которую получила 30 августа.

Как заявила Смоткина, ее содержание вызвало недоумение: «Складывается впечатление, что решения выписывают как под копирку. Здесь сообщается, что я якобы изготовила видеосюжет — но я не делаю видеосюжеты, только аудиоинтервью, то есть записываю людей на диктофон, а не на видеокамеру».

В постановлении также утверждается, что Смоткина не оспаривает обстоятельства правонарушения и якобы засвидетельствовала это собственной подписью. С этим журналистка категорически не согласна, так как имеет копию протокола, где она указала, что никаких законов не нарушала и вину не признает.

Смоткина намерена обжаловать решение Глубокского районного суда.

22 июля дома у журналистки силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику, которую до сих пор не отдали, отмечает БелаПАН.

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