Что происходит в обменниках

Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:25, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,508, а купить по 2,509 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,53);

евро 2,955 / 2,962 (2,973);

100 российских рублей 3,402 / 3,425 (3,47).

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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