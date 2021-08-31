Что происходит в обменниках
Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,508, а купить по 2,509 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,53);
- евро 2,955 / 2,962 (2,973);
- 100 российских рублей 3,402 / 3,425 (3,47).
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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