ОБСЕ: закрытие БАЖ еще больше ограничивает свободу медиа в Беларуси

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Закрытие Белорусской ассоциации журналистов еще больше ограничивает свободу средств массовой информации в Беларуси, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро. Текст ее заявления распространила вечером 30 августа пресс-служба ОБСЕ.

27 августа по иску Министерства юстиции Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации БАЖ.

«Более 25 лет Белорусская ассоциация журналистов, член международной и европейской федераций журналистов и обладатель различных международных наград за приверженность журналистским принципам, работает над защитой и отстаиванием прав работников СМИ в Беларуси, — сказала Рибейро. — Я осуждаю эту целенаправленную кампанию против БАЖ, которая, к сожалению, завершилась фактическим закрытием организации. Еще раз призываю власти полностью выполнить все свои обязательства в рамках ОБСЕ и международные обязательства страны в отношении свободы выражения мнений и свободы СМИ».

Ранее с заявлением, осуждающим закрытие БАЖ и продолжающиеся репрессии в отношении журналистов в Беларуси, выступил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий.

 

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Тэги: свобода слова Беларусь-ОБСЕ Персона: Тереза Рибейро

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