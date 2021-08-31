США завершили военную миссию в Афганистане

США вывезли последних солдат из Афганистана и завершили военную миссию в этой стране.

Как отметил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, на борту последнего самолета C-17 Афганистан покинул, в том числе, временный поверенный в делах США Росс Уилсон.

«Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия для того, чтобы обеспечить возможность выезда из страны для граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается», — приводит DW слова офицера.

Он подчеркнул, что несколько десятков американцев не смогли добраться до последнего рейса, отметив, что в общей сложности США и страны-союзники эвакуировали из Афганистана более 122 тысяч мирных жителей.