Белоруски завершили выступления на чемпионате Европы по волейболу 31.08.2021 / 07:43 / Спорт Просмотров: 13 A- A+ Белорусские волейболистки не смогли пробиться во второй раунд плей-офф на чемпионате Европы. В 1/8 финала наши соотечественницы уступили россиянкам — 25:27, 20:25, 25:19, 23:25. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: волейбол-Беларусь Другие материалы на эту тему: Волейболистки «Минчанки» снялись для откровенного календаря