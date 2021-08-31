Белоруски завершили выступления на чемпионате Европы по волейболу

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Белорусские волейболистки не смогли пробиться во второй раунд плей-офф на чемпионате Европы.

В 1/8 финала наши соотечественницы уступили россиянкам — 25:27, 20:25, 25:19, 23:25.

 

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Тэги: волейбол-Беларусь

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