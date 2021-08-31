В стране будут хозяйничать активные атмосферные фронты

/ Общество
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В последний летний день 2021 года погоду на территории страны будут формировать активные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами по северу республики — ливни). Ожидаются грозы.

В утренние часы сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный (при грозах — порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +19..+21°C;
  • Гомель +20..+22°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +19..+21°C;
  • Минск +18..+20°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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