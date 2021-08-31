В стране будут хозяйничать активные атмосферные фронты
В последний летний день 2021 года погоду на территории страны будут формировать активные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами по северу республики — ливни). Ожидаются грозы.
В утренние часы сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный (при грозах — порывистый).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +18..+20°C;
- Витебск +19..+21°C;
- Гомель +20..+22°C;
- Гродно +17..+19°C;
- Могилев +19..+21°C;
- Минск +18..+20°C.