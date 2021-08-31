Соболенко и Азаренко успешно стартовали на US Open

Три представительницы Беларуси провели матчи первого круга на Открытом чемпионате США, заключительном в сезоне турнира из серии «Большого шлема».

Первой в борьбу вступила Александра Саснович. Наша соотечественница уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 2:6, 3:6.

В свою очередь Виктория Азаренко переиграла чешку Терезу Мартинцову — 6:4, 6:0, а Арина Соболенко была сильнее сербки Нины Стоянович — 6:4, 6:7, 6:0.

Во втором круге Азаренко сразится с итальянкой Ясмине Паолине, а Соболенко со словенкой Тамарой Зиданшек.