Число медведей в Беларуси выросло в три раза

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Популяция медведя увеличилась в три раза за последние 20 лет, сообщили в Минлесхозе.

Фото: pixabay.com

Чаще всего с медведями можно столкнуться в Витебской области, так как именно здесь наибольшее число мест, не затронутых человеческой деятельностью.

Бурый медведь — вид из Красной книги, поэтому охотиться на него запрещено. Вместе с тем белорусское законодательство предполагает такое понятие, как «угроза жизни». Поэтому, если дикое животное начало регулярно беспокоить, к примеру, жителей деревни, представители местной власти могут принять решение о его убийстве.

По рекомендации членов Минлесхоза, в случае встречи с медведем для начала следует определить, настроен он агрессивно или миролюбиво. Для каждого настроения животного есть свой алгоритм действий.

В первой ситуации лучше всего встать смирно и не показывать паники, а по возможности начать медленно отходить от медведя до тех пор, пока расстояние до него не начнет составлять 10-15 метров. Лишь после этого можно развернуться спиной и побежать. Кроме этого, допустимо кинуть в животное имеющиеся вещи (например, рюкзак или сумку) или начать громко кричать, чтобы напугать его.

Если же медведь проявляет признаки агрессии, то самый оптимальный вариант — прикинуться мертвым. При этом не следует терять бдительности: если животное не уходит и начинает лизать раны, значит, он принял вас за еду и необходимо срочно начать обороняться. Самое уязвимое место медведя — его морда.
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Тэги: медведь Минлесхоз

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