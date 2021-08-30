ЕС призвал белорусские власти прекратить репрессии против СМИ

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся в Беларуси репрессии против журналистов и медиаорганизаций, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

«27 августа белорусский режим приказал закрыть Белорусскую ассоциацию журналистов — крупнейшую независимую журналистскую организацию в стране, — отметил он. — Это закрытие является частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране. Среди 649 белорусов, признанных политическими заключенными, 27 являются работниками СМИ».

По словам Стано, в мае власти закрыли крупнейший независимый белорусский интернет-портал, а против его руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела.

«В июле продолжились беспощадные репрессии против неправительственных организаций и правозащитников, включая обыски в частных домах, и многие граждане были арестованы, им предъявлены серьезные обвинения, — подчеркнул Стано. — ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся репрессии, призывает власти Беларуси прекратить их, придерживаться своих международных обязательств и обязанностей в рамках ООН и ОБСЕ и, наконец, уважать права человека и основные свободы собственного населения».

Стано отметил, что ЕС по-прежнему поддерживает народ Беларуси и продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу страны, включая независимые и свободные СМИ.