СК завел дело по факту выброса газа в музее Купалы

По данным следствия, около 09 часов 30 минут 5 августа при проверке системы газового пожаротушения на цокольном этаже здания музея Янки Купалы в Минске произошел выброс углекислого газа. В результате случившегося скончался, 67-летний работник музея.

Фото: СК

С целью обслуживания систем пожарной автоматики в музей прибыли два сотрудника специализированного предприятия: 33-летний инженер и 34-летний начальник участка ТО. В ходе предварительного разбирательства установлено, что имеет место нарушение ими как требований своих должностных инструкций, так и требований нормативно-технической документации.

В настоящий момент мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу.