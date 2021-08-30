В Могилеве отменили фестиваль «Магутны Божа»

Раз в два года в Могилеве проходит традиционный международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». До 30 августа информации о фестивале так и не появилось.

Как пишет katolik.life , на этот год фестиваль не запланирован. О причине отмены организаторы ничего не смогли сообщить.

«Магутны Божа» проводился с 1993 года, его целями ставилось возрождение духовной культуры на христианском фундаменте, объединение и взаимное духовное обогащение с помощью музыки. Мероприятие объединяло более 900 солистов и творческих коллективов из разных стран.

В программе были конкурсы вокалистов и хоровых коллективов, духовные спектакли, праздник колокольной музыки, концертные выступления. Также проводились конференции, на которых обсуждались актуальные вопросы религии и вероисповедания, взаимодействие Церкви и государства.