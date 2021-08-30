Бывшего омоновца задержали за участие в августовских протестах

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За участие в протестах в августе 2020 года задержали бывшего омоновца Максима Климовича, сообщают правозащитники «Весны».

Максим ушел со службы в ОМОНе в 2012 году. В начале лета 2021 года экс-силовик переехал в Польшу, но потом вернулся. 17 августа к нему домой в агрогородок Хатежино под Минском пришли с обыском и задержали. 

Обыск делали по статье 342 УК РБ («организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Но какое ему предъявили обвинение, неизвестно.

40-летний Максим Климович на Володарке. У него трое детей.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ОМОН Персона: Максим Климович

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