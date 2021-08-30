Бокий взял пятое золото Паралимпиады в Токио

Пловец из Бобруйска Игорь Бокий победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Фото: НОК Беларуси

Чемпион победил с результатом 2.02,70 — это новый мировой рекорд. Прежний (2.03,79) также принадлежал Бокию. Серебро взял француз Алекс Порталь, бронза досталась представителю Нидерландов Томасу ван Ванрою.

Бокий стал 16-кратным паралимпийским чемпионом.

Для сборной Беларуси это седьмая (5+1+1) награда Токио-2020. В общей медальной таблице команда занимает 13-е место.