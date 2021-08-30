Девушка попала под колеса авто на Долгиновском тракте

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В Минске девушка 2003 года рождения решила перейти дорогу на красный свет вблизи пешеходного перехода и попала под машину.

По предварительной информации столичной ГАИ, утром 30 августа «Фольксваген» двигался в сторону переулка Червякова. Проезжая около дома № 50 на Долгиновском тракте, он сбил девушку, которая пересекала проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали.
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Тэги: ГАИ наезд на пешехода

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