Девушка попала под колеса авто на Долгиновском тракте

В Минске девушка 2003 года рождения решила перейти дорогу на красный свет вблизи пешеходного перехода и попала под машину.

По предварительной информации столичной ГАИ, утром 30 августа «Фольксваген» двигался в сторону переулка Червякова. Проезжая около дома № 50 на Долгиновском тракте, он сбил девушку, которая пересекала проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали.