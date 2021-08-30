Генпрокуратура официально подтвердила прекращение дела в отношении сотрудников PandaDoc

Генеральная прокуратура официально подтвердила прекращение уголовного дела в отношении сотрудников IT-компании PandaDoc.

«Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу в отношении Рабцевича Д.Г. и Кувшинова В.Г., которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба ведомства.

«Рабцевич Д.Г., будучи директором ООО «Пандадок», и Кувшинов В.Г., занимавший должность проектного менеджера, действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), — отмечается в сообщении. — В данном заявлении содержались ложные сведения о сделках общества по реализации ТМЦ. Налоговый орган удовлетворил заявление — более 38 тыс. рублей возвращены на расчетный счет предприятия, после чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению».

По информации Генпрокуратуры, в ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Также они возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию свыше 77 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года четверо сотрудников PandaDoc — директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко и специалист по управлению персоналом Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В их отношении было возбуждено дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Дело против сотрудников компании было открыто вскоре после того, как основатель PandaDoc Микита Микадо объявил, что будет помогать белорусским силовикам, не желающим участвовать в подавлении акций протеста.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Первым на свободу вышел директор минского офиса PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Это произошло 11 октября, на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ (на встрече присутствовал и Рабцевич).

13 октября под подписку о невыезде были освобождены Юлия Шардыко и Владислав Михолап.

Последним на свободу вышел Виктор Кувшинов. Это произошло 20 августа этого года.