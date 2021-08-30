Шестые сутки подряд в Беларуси официально фиксируется более 1000 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1058 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 , скончались 11 человек. Выписано 769 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Днем ранее было зафиксировано 1405 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 августа — 1636, 27-го — 1862, 26-го — 1551, 25-го — 1357, 24-го — 860.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 480 364 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 473 274 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции в Беларуси умерло 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 376 тестов на COVID-19 (днем ранее — 19 222). Всего в стране проведен 7 790 551 тест.

По информации Минздрава, более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1,33 млн — уже завершили курс вакцинации.

Полный курс вакцинации получили: в Брестской области — более 166,2 тыс. человек; в Витебской — более 145 тыс.; Гомельской — более 236 тыс.; Гродненской — более 134,1 тыс.; Минской — 161,3 тыс.; Могилевской — 146,3 тыс.; Минске — более 304 тыс.

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