Очередным фигурантам «дела о хороводе» вынесены приговоры

Суд Ленинского района Бреста 30 августа вынес приговор фигурантам шестого уголовного «дела о хороводе» по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест» , Илья Егоров (также признанный виновным по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство)) осужден на два с половиной года ограничения свободы.

Артем Ласский осужден на два года ограничения свободы; Глеб Никонович, Игорь Семыкин, Артем Тарасюк, Александр Жук, Сергей Кононович, Константин Свидунович — на полтора года ограничения свободы (все с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа).

Виктору Отрошко и Татьяне Рогачевской назначено два года ограничения свободы; Екатерине Бровач и Юрию Сацюку — полтора года ограничения свободы (всем без направления в исправительное учреждение открытого типа).

По сведениям правозащитников, одновременно в этом же суде рассматривалось дело по ч.2 ст.339 УК (злостное хулиганство) в отношении трех человек. Их судили за повреждение двух камер «Белтелекома» и нанесение «циничных надписей».

Кроме Егорова в этом обвинили Игоря Винокурова, осужденного 3 июня судом Московского района по пятому «делу о хороводе» к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Сегодня суд Ленинского района с учетом этого наказания назначил Винокурову два с половиной года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.

По этой же статье о злостном хулиганстве Даниил Дитковский приговорен к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Дел «о хороводе» несколько. Суд Ленинского района Бреста вынес приговор фигурантам первого дела 25 февраля, второго — 15 марта, шестого — 30 августа. Суд Московского района 7 мая вынес приговор фигурантам третьего дела, 3 июня — пятого дела, 4 августа — седьмого дела. 8 июня суд Брестского района вынес приговор фигурантам четвертого «дела о хороводе».

В общей сложности осужден 81 человек.

В том числе пятеро приговорены к лишению свободы на разные сроки (от двух с половиной лет до года и восьми месяцев).

К ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорены 37 человек (один к трем годам, четыре — к двум с половиной, 14 — к двум, 18 — к полутора годам).

К ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорены 39 человек (один к трем годам, 15 — к двум, 22 — к полутора годам, 1 — к году).

Фигуранты первых пяти дел обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения, приговоры — без изменения.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года эти граждане приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — на 40 рублей 37 копеек.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

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