В последний день лета Беларусь зальет дождем

/ Общество
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Синоптики прогнозируют на завтра ненастную погоду.

По данным Белгидромета, погоду 31 августа будут формировать активные атмосферные фронты.

Ночью ожидается облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); прогремят грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра покажет:

  • ночью +11..+17°С;
  • днем +16..+22°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

 

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Тэги: прогноз погоды

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