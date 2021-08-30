В последний день лета Беларусь зальет дождем
Синоптики прогнозируют на завтра ненастную погоду.
По данным Белгидромета, погоду 31 августа будут формировать активные атмосферные фронты.
Ночью ожидается облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); прогремят грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман (объявлен желтый уровень опасности).
Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
Столбик термометра покажет:
- ночью +11..+17°С;
- днем +16..+22°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.