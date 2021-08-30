Лукашенко вновь полетит на встречу с Путиным

В Кремле ожидают, что Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ в первой декаде сентября.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС , ожидается, что во время визита состоится его встреча с Владимиром Путиным.

О том, что Путин и Лукашенко по телефону договорились «о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время», 23 августа сообщила пресс-служба последнего.

Во время беседы стороны также обсуждали «экономическую составляющую взаимоотношений», союзные программы (ранее именовались дорожными картами интеграции), учения «Запад-2021», ситуацию «на границах Беларуси с НАТО», сотрудничество в области подготовки кадров военных и спецслужб, взаимодействие в области СМИ.

Читайте также: