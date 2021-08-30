Стали известны дата и место прощания с Юрием Пудышевым

Футбольные болельщики смогут проститься с легендарным белорусским игроком, чемпионом СССР 1982 года в составе минского «Динамо» во вторник, 31 августа.

Как сообщает пресс-служба ФК «БАТЭ», церемония пройдет в Минске на стадионе «Динамо» с 11 до 13 часов.

25 октября 2010 года Пудышев установил рекорд чемпионатов Беларуси, выйдя на поле в составе брестского «Динамо» в возрасте 56 лет на 90-й минуте в матче с борисовским БАТЭ. Юрий Пудышев прославился как мастер шуток и розыгрышей .

Он до последних дней оставался в футболе, с 2011 года работал в системе БАТЭ тренером дублирующего состава.