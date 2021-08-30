Доллар существенно просел на торгах 30 августа
Американская валюта существенно просела на первых торгах на БВФБ 30 августа.
Доллар упал на 0,106 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5069 белорусского рубля. Снизил свои позиции на 0,0004 пункта и евро — 2,9587 белорусского рубля.
А вот российский рубль сегодня укрепился на 0,0049 пункта — 3,4078 белорусского рубля за 100 российских.
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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