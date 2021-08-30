За сутки в страны ЕC из Беларуси пытались попасть около 130 мигрантов

За прошедшие сутки в страны Европейского союза с территории Беларуси попытались нелегально попасть около 130 мигрантов.

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Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувший день на литовскую территорию не пропустили более 50 человек, намеревавшихся нелегально перейти границу со стороны Беларуси. Нелегалов встретили в пограничной зоне, относящейся к Швенчёнскому, Шальчининкайскому, Вильнюсскому и Варенскому районам. Ни одного человека в Литву не пропустили.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала 2021 года в стране задержали более 4,1 тыс. мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси. Большая часть нелегалов — граждане Ирака.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщает , что за минувшие сутки предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы семью иностранцами. С 10 августа, когда в смежных с Беларусью районах страны объявили чрезвычайное положение, в Латвии пресекли попытки нелегального проникновения 749 человек. За это же время по гуманитарным причинам в страну пропустили 25 человек, задержали 377 иностранцев, нелегально перешедших границу.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщает, что за прошедшие сутки 74 человека предприняли попытку нелегально перейти границу со стороны Беларуси. Троих человек задержали.

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