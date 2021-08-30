Зачем министр обороны Хренин встречался с послом РФ Лукьяновым

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 30 августа в Минске обсудил основные направления белорусско-российского военного сотрудничества с послом РФ Евгением Лукьяновым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече собеседники «подчеркнули наличие значительного потенциала между Беларусью и Россией в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес».

Как сообщалось, на прошлой неделе в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ — для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России. Кроме того, 3 сентября на аэродром Барановичи, как ожидается, прибудет авиационная составляющая центра — самолеты Су-30СМ Военно-космических сил РФ.

О создании учебно-боевых центров совместной подготовки — одного в Беларуси и двух в России — министры обороны двух стран договорились на встрече 5 марта в Москве.

С 10 по 16 сентября на полигонах Беларуси и РФ пройдут совместные стратегические учения «Запад-2021».