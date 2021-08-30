Путин дважды поздравил Лукашенко и указал его достоинства

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем рождения.

Как отмечает пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре были «затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах».

Ранее глава российского государства направил в Минск телеграмму, в которой «высоко оценил» усилия Лукашенко по «укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

«Уверен, что Ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране», — подчеркнул Путин, заверив, что «белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России».

Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. В 2010 году в его официальную биографию, опубликованную на сайте президента, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 августа на 31-е.

Это обстоятельство в президентской администрации объяснили тем, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. В те годы в сельских роддомах точное время рождения ребенка не отмечалось, и новорожденного Лукашенко записали на 30 августа, по дате поступления его матери в роддом.

«Президент спокойно относится к этой дате, и он не придавал ей значения до момента рождения младшего сына Николая, который появился на свет 31 августа. Уже после рождения Николая президент начал интересоваться у матери подробностями своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо 31 августа», — пояснил тогда БелаПАН сотрудник президентской администрации.

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