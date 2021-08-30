«Хочу поддержать безвинно посаженных в тюрьмы». Покупатель рассказал, зачем ему медаль Тимановской

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Покупатель медали Кристины Тимановской рассказал на Pikabu, зачем потратил деньги.

«Я не белорус. Я не занимаюсь политикой. Не спортсмен в настоящем или прошлом. Я не коллекционер, и не приобретал эту медаль в плане инвестирования, — приводит слова покупателя БФСС. — Для меня это была акция поддержки людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою Родину, оставив и потеряв многое. Людей, которых посадили в тюрьмы безвинно, по надуманным обвинениям. Людей, которые сейчас вынужденно находятся в стадии выживания».

Он рассказал историю, как сам 30 лет назад с семьей оказался в чужой стране и в похожей ситуации.

«Тогда нашлись люди, которые оказывали нам помощь. Даром и не ожидая ничего взамен. Местные и прожившие тут какое-то время эмигранты. Кто больше, кто меньше, но в количестве, которое я не ожидал», — отметил покупатель.

В настоящее время «я много достиг своим трудом, построил бизнес, дом, вырастил дочь и небольшой лес деревьев. Последние годы я делаю точечную и адресную помощь, насколько могу, обычно несколько проектов одновременно».

Он пообещал, что дальнейшую судьбу медали решит вместе с Тимановской.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Тэги: аукцион Белорусский фонд спортивной солидарности Персона: Кристина Тимановская

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