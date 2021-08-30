На границе с Беларусью 13 человек пытались разрушить пограничный забор

На границе с Беларусью в районе села Уснаж-Гурны польские пограничники и солдаты задержали 13 человек, которые пытались разрушить пограничный забор.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал попытку разрушить забор, установленный для защиты от наплыва мигрантов, неприемлемой ситуацией, передает polskieradio.pl .

«Это граница государства и пограничная служба обязана в таких случаях реагировать. Если кто-то, руководствуясь какими-угодно мотивами, пытается разрушить пограничные забор или перейти границу, пограничная служба должна реагировать, потому что в ее обязанности входит не только защита от внешнего проникновения, но также от пересечения границы в другую сторону», — сказал чиновник.

Среди 13 задержанных — 12 поляков и один гражданин Нидерландов.

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