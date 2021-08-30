Ученики 8–9-х классов будут изучать основы финансовой грамотности

Учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов выпущен в Беларуси. Его подготовили специалисты Нацбанка, Минобразования и БГУ.

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Комплект состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. Он содержит теоретический материал и практические задания, которые дадут ученикам 8–9-х классов знания по финансовой грамотности.

Пособие раскрывает основные темы в сфере финансов, сообщает Нацбанк.

Это семейный и личный бюджеты, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги.

Шесть тысяч экземпляров комплекта уже напечатаны и будут переданы в школьные библиотеки.

Электронная версия комплекта доступна всем желающим. Она размещена на Едином портале финансовой грамотности ( пособие для учащихся и пособие для учителей) и Национальном образовательном портале ( пособие для учащихся и пособие для учителей).