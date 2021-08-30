Доллар и евро падают утром в понедельник

Американская и европейская валюты дешевеют на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 30 августа.

Доллар теряет позиции на 0,01 пункта — 2,5075 белорусского рубля, а евро 0,0012 пункта — 2,9579 белорусского рубля.

А вот российский рубль растет на 0,006 пункта — 3,4089 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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