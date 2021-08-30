Доллар и евро падают утром в понедельник

/ Экономика
Просмотров: 66

Американская и европейская валюты дешевеют на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 30 августа.

Доллар теряет позиции на 0,01 пункта — 2,5075 белорусского рубля, а евро 0,0012 пункта — 2,9579 белорусского рубля.

А вот российский рубль растет на 0,006 пункта — 3,4089 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Vibe
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года