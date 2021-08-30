Еще трое оппозиционеров вышли на свободу

Освобождены лидер организации «Молодой фронт» (зарегистрирована в Чехии) Денис Урбанович, пресс-секретарь Виталий Тригубов, а также активист «Европейской Беларуси» Сергей Мацкойть. Об этом сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Урбановича, Тригубова и Мацкойтя задержали 26 августа в Наровле (Гомельская область). Урбановича подозревали в организации массовых беспорядков в Мозыре в августе 2020 года.

По информации правозащитников, Урбановича и Тригубова освободили 29 августа, их посадили на маршрутку до Минска. Мацкойтя отпустили раньше.